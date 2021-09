Brdo pri Kranju, 22. septembra - Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali pare 2. kroga oziroma četrtfinala pokala Pivovarne Union. Konec oktobra, predvidoma 27., se bodo med sabo merili Mura in Bravo, Olimpija in Koper, Kalcer Radomlje in Celje ter Maribor in Domžale.