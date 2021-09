Slovenski skakalci z udarno postavo na zaključek poletne sezone

Ljubljana, 22. septembra - Do konca poletne velike nagrade v smučarskih skokih sta le še dve postojanki, Hinzenbach in Klingenthal. Konec tedna v Avstriji bodo Slovenijo zastopali Peter Prevc, Cene Prevc, Anže Lanišek, Tilen Bartol, Timi Zajc in Jan Bombek, je odločil slovenski selektor Robert Hrgota.