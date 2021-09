Slovenija in Avstralija v pogajanja o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Canberra, 22. septembra - Slovenija in Avstralija bosta prihodnje leto začeli pogajanja o sklenitvi sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so sporočili iz slovenskega veleposlaništva v Canberri. Tak sporazum bi pozitivno vplival na obseg gospodarskega sodelovanja med državama, zlasti investicij, so prepričani.