SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 22. septembra - Ljubljanska borza je današnji trgovalni dan začela v zelenem. Indeks SBI TOP je do okoli 11.30 pridobil 0,36 odstotka. Najbolj so doslej porasle delnice Telekoma Slovenije, za 2,31 odstotka. Na drugi strani se cenijo delnice Zavarovalnice Triglav (-0,60 odstotka) in NLB (-0,55 odstotka). Največ zanimanja je medtem za vrednostne papirje Petrola.