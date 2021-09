Z evropskimi sredstvi do ustrezne opreme za reševanje ob naravnih nesrečah

Ljubljana, 22. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt zagotavljanja ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni. Skupna vrednost projekta je 28 milijonov, 20 milijonov evrov bo šlo iz kohezijskih sredstev.