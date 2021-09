DZ sprejel novelo zakona o zaščiti živali

Ljubljana, 22. septembra - Državni zbor je danes s 87 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o zaščiti živali. Predlagane rešitve spodbujajo odgovorno lastništvo domačih živali in sledijo njihovi zaščiti in dobrobiti. V poslanskih skupinah so v torkovi razpravi soglašali, da pomenijo korak v pravo smer.