V Trbovljah se začenja 13. festival Speculum Artium

Trbovlje, 23. septembra - V Trbovljah se danes začenja festival Speculum Artium, ki prinaša preplet novih medijev, najnovejše tehnologije in sodobne umetnosti. V 13. ediciji v ospredje postavlja vprašanje razmerja med obliko in vsebino, med osupljivimi možnostmi, ki jih ponuja tehnologija prihodnosti, in posameznikom, ki jo upravlja ter se ji pusti upravljati.