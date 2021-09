Korak naprej pri določanju vzrokov in razvoju strategij za zdravljenje bolezni FTD in ALS

Ljubljana, 22. septembra - Mednarodna skupina raziskovalcev pod vodstvom sodelavcev IJS je identificirala interakcije proteinov, ki ob nezdravem kopičenju na napačnem mestu lahko povzročajo nevrodegenerativne bolezni FTD in ALS. Kot so zapisali na IJS, bodo izsledki prispevali k določanju vzrokov in razvoj strategij za zdravljenje teh bolezni.