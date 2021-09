V Kočevju razstava ob 90-letnici rojstva in 10-letnici smrti kiparja Staneta Jarma

Kočevje, 22. septembra - V Likovnem salonu v Kočevju bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Obrazi - Stane Jarm v zgodnjih delih in portretih Tihomirja Pinterja, ki jo je Pokrajinski muzej Kočevje pripravil ob 90-letnici rojstva in 10-letnici smrti akademskega kiparja in osilniškega rojaka Staneta Jarma. Razstava bo na ogled do vključno 5. decembra.