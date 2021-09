Evropski ministri ob prihodu na Brdo izpostavili zlasti višje cene energije

Brdo pri Kranju, 22. septembra - Višje cene energije, zlasti električne energije in plina, bodo med osrednjimi temami današnjega neformalnega srečanja evropskih ministrov za energijo in promet na Brdu pri Kranju. Ministri so ob prihodu na Brdo poudarjali, da mora EU spodbuditi rabo obnovljivih virov in povečati energetsko učinkovitost ter tako dolgoročno krepiti svojo odpornost.