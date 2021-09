Na štajerski avtocesti je na izvozu Lukovica iz smeri Maribora oviran promet zaradi povečanega števila tovornih vozil.

Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na dolenjski avtocesti med počivališčem Podsmreka in Višnjo Goro proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in Divača so začeli s pripravljalnimi deli za sanacijo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

V nočeh na četrtek in petek bo med 20. in 50 uro na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno.

Na primorski avtocesti je na priključku Vrhnika zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana/zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Med 23 in 29. septembrom bo na cesti Domžale-Kamnik zaradi del popolna zapora ceste v Domžalah med Karantansko in Ljubljansko cesto. Obvoz bo po Ljubljanski in Rojski cesti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si