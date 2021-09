Za konec mednarodne sezone še tolažilna kolajna za Mio Kampl

Moskva, 21. septembra - Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi so nocoj razglasili tudi nosilce kolajn v razvrstitvi tekmovalcev in tekmovalk, ki so se v tako imenovani kombinaciji merili v vseh treh posamičnih disciplinah. Za Slovenijo je srebrno kolajno osvojila Mia Krampl, potem ko je bila v hitrosti 23., v balvanih 29. in v težavnosti 19.