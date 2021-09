Newyorške borze končale neenotno

New York, 21. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Glavni ameriški indeksi so namreč doživeli močan udarec zaradi strahu vlagateljev pred usodo Evergrandea, kitajskega nepremičninskega velikana, ki ima 300 milijonov ameriških dolarjev izgube, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.