Delo o Franciji in Aukusu (22. 9.)

Ljubljana, 21. septembra - Mimi Podkrižnik v komentarju Budnica za Unijo piše o varnostnem partnerstvu Aukus, ki so ga sklenile Avstralija, Velika Britanija in ZDA. Pojasnjuje, da so s tem dale veliko lekcijo Franciji, saj so razveljavile pogodbo o nakupu dvanajstih francoskih konvencionalnih podmornic in se dogovorile za ameriške na jedrski pogon.