EU za krepitev energetske povezanosti v srednji in jugovzhodni Evropi

Ljubljana, 21. septembra - Ministri držav, sodelujočih v pobudi za energetsko povezanost srednje in jugovzhodne Evrope (pobuda CESEC), so enotni, da je energetska povezanost ključna za uspešen in stroškovno učinkovit energetski prehod. Z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson so danes razpravljali o trenutnem stanju in prihodnosti energetskih sistemov držav regije.