Ministrstvo za pravosodje o pogojih PCT na sodiščih: Za nemoten potek sodnega postopka potrebno konstruktivno sodelovanje vseh strank

Ljubljana, 21. septembra - Ministrstvo za pravosodje glede zahtevanih pogojev PCT za stranke in zaposlene na sodiščih opozarja, da ti ne veljajo za nujne postopke socialne in družinske problematike. Poudarjajo pa, da je za nemoten potek sodnega postopka potrebno konstruktivno sodelovanje vseh strank in udeležencev.