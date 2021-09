V petek začetek jubilejne dvajsete sezone lige Aba

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 22. septembra - S tekmama Mornar - Cibona in Crvena zvezda - Split se bo v petek začela jubilejna dvajseta sezona košarkarske lige Aba. Slovenska predstavnika, Cedevita Olimpija in Krka, se bosta srečala že v prvem krogu, in sicer v soboto ob 21. uri v Stožicah.