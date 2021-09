Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 21. septembra - Indeksi na newyorških borzah so po ponedeljkovih padcih današnje trgovanje začeli z rastjo. Vlagatelji so te dni zaskrbljeni predvsem zaradi novic s Kitajske, kjer na nitki visi usoda nepremičninskega velikana Evergrande. Oči so uperjene tudi proti zasedanju ameriške centralne banke Federal Reserve.