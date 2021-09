Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil več kot odstotek

Ljubljana, 21. septembra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 1,19 odstotka in se ustavil pri 1152,54 točke. V prvi kotaciji so se najbolj podražile delnice NLB in Save Re, največji padec pa so zabeležile delnice Telekoma Slovenije. Vlagatelji so ustvarili 1,09 milijona evrov prometa, največ s Telekomovimi delnicami.