Ministrstvo: Cilj je skrb za socialno ogrožene in spodbujanje ljudi k vključitvi na trg dela

Ljubljana, 21. septembra - Cilj ministrstva za delo ostaja skrb za socialno ogrožene in spodbujanje ljudi k aktivaciji ter vključitvi na trg dela, so zapisali v odzivu na revizijsko poročilo računskega sodišča. Dodali so, da so prioritete ministrstva pregleden socialni sistem, programi socialnega varstva za ciljne skupine in usklajevanje v okviru Sveta socialnega varstva.