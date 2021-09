V komuni Skupnost Žarek v 15 letih bivalo 87 uporabnikov

Bohinj, 25. septembra - Komuna Skupnost Žarek, ki deluje v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici, letos praznuje 15 let. Doslej je v komuni bivalo 87 uporabnikov, številnim odvisnikom in njihovim svojcem pa so pomagali tudi v okviru sprejemnega centra. Izkušnje kažejo, da imajo vse večje težave z odvisnostjo od drog in alkohola tudi mlajši.