Koprski policisti razkrinkali serijskega vlomilca

Koper, 21. septembra - Koprski policisti so že sredi avgusta zaradi ponarejenih dokumentov pridržali 37-letnega državljana Srbije, ki mu je bila pred tem izrečena prepoved vstopa na schengensko območje. Kmalu so ugotovili, da gre hkrati za osumljenca storitve več vlomov in velikih tatvin v stanovanja na območju Kopra, ki so jih obravnavali v začetku leta 2020.