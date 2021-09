Sindikat Alitalie pozval k petkovi stavki zaradi nerešenih sporov

Rim, 21. septembra - Spor italijanskega letalskega prevoznika Alitalie in njenega naslednika Ite s sindikatom glede prihodnosti na tisoče zaposlenih se zaostruje. Danes so predstavniki zaposlenih simbolično zasedli pogajalske prostore v Rimu, potem ko so pogajanja zastala. Sindikat je tako za petek pozval k stavki.