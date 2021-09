Schmidt in Plenković v Zagrebu o stanju v BiH

Zagreb, 21. septembra - Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt se je danes v Zagrebu srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Pogovarjala sta se o trenutnih političnih trendih v BiH in na Zahodnem Balkanu s poudarkom na evroatlantskih integracijah, so sporočili s sedeža hrvaške vlade.