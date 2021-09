Janša s predstavniki zdravstva o spremembah plačnega sistema in kadrovske politike

Ljubljana, 21. septembra - Premier Janez Janša se je s predstavniki zdravstva danes srečal na temo sprememb plačnega sistema in kadrovske problematike v zdravstvu. Sestal se je z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem, predsednikom zdravniškega sindikata Fides Konradom Kuštrinom in predsednico zdravniške zbornice Bojano Beović, so zapisali na vladni spletni strani.