Na zasedanju upravnega odbora Frontexa v Portorožu o razmerah na zunanjih mejah EU

Portorož, 21. septembra - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU se je v Portorožu danes začelo dvodnevno zasedanje upravnega odbora Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), ki ga je z uvodnim nagovorom odprl notranji minister Aleš Hojs. V ospredju razprave so razmere na zunanjih mejah EU, zlasti v luči dogajanja v Afganistanu in Belorusiji.