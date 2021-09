Na srečanju gospodarstvenikov Primorske o vlogi socialnih partnerjev

Nova Gorica, 21. septembra - Gospodarstveniki Primorske so na današnjem 25. srečanju v Novi Gorici med drugim govorili o vlogi socialnih partnerjev pri oblikovanju dolgoročnih regijskih strategij. Na dogodku so predstavili regijski ekonomsko-socialni svet, ki bo pripravil strateški razvojni dokument, poudarili pa so tudi njegov pomen na državni ravni.