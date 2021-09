Do manj onesnaževanja s spremembo miselnosti in obnašanja

Ljubljana, 21. septembra - Udeleženci današnje razprave z naslovom Podnebne spremembe: Dirka do ničle so poudarili, da je za ukrepanje za manj onesnaževanja najpomembnejša sprememba miselnosti in obnašanja. Treba je začeti pri sebi, v svoji organizaciji in vključiti vse. Spremembe lahko dosežemo le s sodelovanjem, so menili.