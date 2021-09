Ptujski mestni svet se je seznanil z osnutkom proračuna za leto 2022

Ptuj, 21. septembra - Ptujski svetniki so na današnji seji opravili prvo obravnavo proračuna za prihodnje leto in ga s tem pred dokončno potrditvijo poslali v enomesečno javno razpravo. Ta je za zdaj zastavljen pri 40,4 milijona evrov in predvideva dodatnih šest milijonov evrov zadolževanja. Mestni svet se je seznanil tudi z letošnjim polletnim izvrševanjem proračuna.