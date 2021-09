Vlada pri zmanjševanju revščine po ugotovitvah Računskega sodišča delno uspešna

Ljubljana, 21. septembra - Računsko sodišče je ugotovilo, da sta bila vlada in ministrstvo za delo s svojim delovanjem pri zmanjševanju revščine od leta 2017 do leta 2020 delno uspešna, je razvidno iz revizijskega poročila. Levica ob tem ministrstvu predlaga, naj na novo izračuna minimalne življenjske stroške, ki določajo višino socialnih transferjev in minimalne plače.