SBI TOP dopoldne pridobil več kot odstotek

Ljubljana, 21. septembra - Po ponedeljkovem velikem padcu indeks SBI TOP danes dopoldne okreva. Do okoli 11.30 se je na ljubljanski borzi dvignil za 1,09 odstotka. Delnice Krke, ki so se v ponedeljek pocenile za več kot dva odstotka, danes z 1,38-odstotno rastjo vodijo okrevanje. Cenijo pa se delnice Telekoma Slovenije, edine v prvi kotaciji, ki so se v ponedeljek podražile.