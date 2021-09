Ob obravnavi novele zakona o zaščiti živali široka podpora predlaganim rešitvam

Ljubljana, 21. septembra - DZ se je v okviru druge obravnave opredelil do predloga novele zakona o zaščiti živali. Predlagane rešitve po besedah ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška sledijo zaščiti in dobrobiti domačih živali. Sodeč po razpravi, med poslanskimi skupinami uživajo široko podporo, je bilo pa slišati tudi nekaj pomislekov in opozoril.