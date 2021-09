V ponedeljek potrdili 1308 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 21. septembra - V ponedeljek so opravili 5728 PCR-testov in z njimi potrdili 1308 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 22,8 odstotka vseh testov. V bolnišnicah se zdravi 377 bolnikov s covidom-19, od tega 100 na intenzivni negi. Umrli so trije covidni bolniki, je na Twitterju objavila vlada.