Slovenija v fokusu turškega Balkan panorama festivala

Izmir, 22. septembra - V Izmirju bo od 27. septembra do 3. oktobra potekal 7. Balkan panorama festival, v fokusu katerega bo Slovenija. Na festivalu bodo prikazali 12 slovenskih filmov, šest celovečernih in šest kratkih, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). V tekmovalnem programu bosta prikazana Sanremo Miroslava Mandića in Zbogom, Vesna Sare Kern.