Noveli zakona o zdravstveni dejavnosti na področjih rehabilitacije in letovanja se obeta podpora DZ

Ljubljana, 21. septembra - Predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki na zakonsko raven prenaša opredelitev programov obnovitvene in skupinske rehabilitacije ter letovanja otrok in mladostnikov, se obeta zadostna podpora poslancev. Kot je bilo razbrati iz stališč poslanskih skupin na današnji seji DZ, so poleg nekaterih pomislekov namreč naklonjeni.