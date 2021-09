Policisti na žalskem območju ustrelili razjarjenega bika

Celje, 21. septembra - Na žalskem območju je v ponedeljek razjarjeni bik, ki je že pred dnevi pobegnil s kmetije na območju Šmartnega ob Paki, prestrašil več občanov. V hlevu v Založah je napadel lastnika, ki se je uspel ubraniti. Policisti so bika poskušali umiriti, ker pa je postajal vedno bolj agresiven in nevaren, so ga morali ustreliti.