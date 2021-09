Talibani napovedujejo vrnitev deklet v šolo "takoj, ko bo mogoče"

Kabul, 21. septembra - Talibani so danes napovedali, da se bodo dekleta lahko vrnila v šole "takoj, ko bo to mogoče". Minuli konec tedna je namreč pristojno ministrstvo odredilo le vrnitev moških učiteljev in dijakov v srednje šole. Mlajši dečki in deklice so se v šole vrnili že prej.