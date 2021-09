Začenja se tretji filmski festival Kino Bled

Bled, 21. septembra - Zavod Aspekt že tretjo leto zapored organizira filmski festival Kino Bled. Festival, ki se bo začel drevi, bo do sobote ponudil 11 celovečernih filmov in vrsto spremljevalnih dogodkov, od pogovorov do delavnic. Vsi dogodki bodo brezplačni, večina pa jih bo potekala v blejski festivalni dvorani.