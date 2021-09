V Občini Sevnica izglasovali projekte participativnega proračuna

Sevnica, 21. septembra - V Občini Sevnica so te dni končali občinski razpis Sobivam, sodelujem, soodločam za oblikovanje participativnega proračuna prihodnjega leta. Za participativni proračun leta 2022 so namenili 120.000 evrov. Tovrstni razpis so prvič objavili predlani, občanom pa so letos prvič ponudili možnost glasovanja s sporočili SMS.