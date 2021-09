Voznik na štajerski avtocesti povzročil dve prometni nesreči

Ljubljana, 21. septembra - Voznik, ki je v ponedeljek zjutraj vozil po štajerski avtocesti proti Ljubljani, je povzročil dve prometni nesreči, so sporočili s PU Ljubljana. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je najprej trčil v vozilo in odpeljal s kraja nesreče, potem ko so ga poskušali ustaviti policisti, pa se je zaletel še v vozilo, ki je stalo v koloni.