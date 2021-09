Newyorške borze končale v rdečem

New York, 20. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so padle, glavni indeksi pa so se znižali za več kot dva odstotka. Vlagatelji so z negotovostjo opazovali morebitne posledice neplačila večjega kitajskega nepremičninskega podjetja in razprave o omejitvi dolga v Washingtonu, je zapisano na portalu Yahoo Finance.