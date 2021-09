Višji uradniki EU in ZDA za krepitev odnosov na področju pravosodja in notranjih zadev

Ljubljana, 20. septembra - Višji uradniki EU in ZDA s področja pravosodja in notranjih zadev so danes v Ljubljani v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU govorili o skupnih varnostnih izzivih, predvsem o sodelovanju na področju boja proti terorizmu, izmenjavi informacij, nasilnem ekstremizmu, sovražnem govoru in rasizmu. Pri tem so se zavzeli za krepitev odnosov.