DZ danes o noveli zakona o zaščiti živali in o globah za nedostojno vedenje

Ljubljana, 21. septembra - DZ bo danes nadaljeval redno septembrsko sejo. Med drugim bodo poslanci razpravljali o predlogu novele zakona o zaščiti živali, s katero celoviteje urejajo področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali, in predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki uvaja globe za žaljenje in nedostojno vedenje.