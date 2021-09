Britanska princesa Beatrice se je razveselila prvorojenke

London, 20. septembra - Britanska princesa Beatrice in njen soprog Edoardo Mapelli Mozzi sta se razveselila rojstva hčerke, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Vnukinja kraljice Elizabete II. je hčerko rodila v soboto v londonski bolnišnici Chelsea in Westminster, poročajo tuje tiskovne agencije.