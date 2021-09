V Domžalah z Rdečim križem in Karitasom do trajnejših rešitev za brezdomce

Domžale, 20. septembra - Občina Domžale z različnimi programi skrbi za ranljive skupine med katerimi so tudi brezdomci. V dogovoru z Rdečim križem in Karitasom so zanje organizirali tudi začasne nastanitvene enote. Po besedah podžupanje Renate Kosec je čas, da se v prihodnje najde trajnejša rešitev, ki bo zagotavljala boljše pogoje in pomoč tudi pri vračanju v družbo.