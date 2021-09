EU z dodatno podporo demokraciji in človekovim pravicam po svetu

Bruselj, 20. septembra - Evropska unija je za leto 2021 napovedala dodatno podporo za demokracijo in človekove pravice po svetu v višini 119,5 milijona evrov. Sredstva bo med drugim namenila Uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice in prispevala k opolnomočenju lokalnih organizacij civilne družbe, zagovornikov demokracije in človekovih pravic ter mladih in žensk.