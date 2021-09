Sindikat delavcev gostinstva in turizma za preklic pogoja PCT za nekatere storitve

Ljubljana, 20. septembra - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je ostro proti izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v skorajda vsem javnem življenju. Zato zahteva odpoklic izpolnjevanja pogoja za vrtove in terase gostiln in lokalov, za javne prevoze, za oskrbo z bencinom na bencinskih črpalkah ter za uporabo zdravstvenih storitev.