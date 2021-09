Vzgojno-izobraževalnim zavodom sodobna IKT oprema v vrednosti 16,2 milijona evrov

Ljubljana, 20. septembra - Informacijsko-komunikacijsko tehnološko (IKT) opremo v skupni vrednosti 16,2 milijona evrov bo predvidoma do konca leta prejelo okoli tisoč vzgojno-izobraževalnih zavodov. Sodobna IKT oprema bo vrtcem, osnovnim in srednjim šolam omogočila razvoj in uvajanje izobraževalnega sistema v virtualnem okolju, so objavili na ministrstvu za izobraževanje.