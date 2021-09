Na Expo v Dubaj tudi namizna igra Slovenski kvIZUM

Ljubljana, 21. septembra - V iniciativi Inženirke in inženirji bomo! so ob svetovni razstavi Expo Dubaj 2021 razvili novo orodje promocije slovenskih inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Gre za namizno družabno igro Slovenski kvIZUM. V treh jezikih, med njimi tudi v arabščini, pa so dosežki posameznikov in podjetij objavljeni tudi na spletu, so sporočili iz iniciative.