SBI TOP izgubil dva odstotka

Ljubljana, 20. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju zabeležil padec za 2,03 odstotka na 1139,03 točke. Ob 2,88 milijona evrov prometa so se pocenile vse delnice v prvi kotaciji z izjemo Telekomovih, ki so se podražile, in Luke Koper, ki so stagnirale. Največ zanimanja je bilo sicer za delnice Krke.